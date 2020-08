Scuola, dalle Regioni ‘ok’ alle linee guida per la gestione dei casi di Covid (Di giovedì 27 agosto 2020) ROMA – Via libera della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome alle ‘Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia’, predisposte da Istituto Superiore di Sanita’, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione e Inail. Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Scuola dalle Scuola, dalle mascherine agli scuolabus. I dubbi prima della riapertura laredazione.eu Scuola, Unicef: nel mondo senza didattica a distanza un alunno su tre

A calcolarlo un report dell'agenzia delle Nazioni Unite per l'infanzia, secondo il quale almeno 463 milioni di ragazzi delle scuole non hanno potuto accedere al teleinsegnamento da casa durante la ...

Alghero. Si prepara il ritorno a scuola, incontro tra Amministrazione e dirigenti scolastici

L’Amministrazione prepara la riapertura delle scuole, con lavori di adeguamento anti-Covid nei 22 plessi, tra scuole dell’infanzia e primarie. Lunedì si è svolto un sopralluogo nei principali plessi ...

