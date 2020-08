Scuola, Cirio: “Governo ci lascia brancolare nel buio” (Di giovedì 27 agosto 2020) Mancano poco più di due settimane alla ripresa dell’anno scolastico regna ancora l’incertezza sulle modalità del ritorno sui banchi. Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio non nasconde le sue preoccupazioni: “Sono mesi che chiediamo chiarezza sulla riapertura delle scuole e invece, a due settimane dal via, ci troviamo a brancolare nel buio”. Cirio non risparmia le critiche al premier Conte e alla ministra Lucia Azzolina per “i gravissimi ritardi nelle definizione degli organici: con la situazione sanitaria attuale non ci si può permettere alcun taglio. E poi, il problema dei banchi monoposto: è impossibile – prosegue – che vengano distribuiti prima della campanella d’inizio. Idee confuse il Governo le ha anche sulla questione dei ... Leggi su nuovasocieta

nuovasocieta : Scuola, Cirio: “Governo ci lascia brancolare nel buio” - lucaperrtw : Mi dispiace molto dover condividere in pieno la posizione di Cirio, che è e sarà sempre un avversario politico. Ma… - TorinoNews24 : Cirio contro Conte “O la scuola riapre il 14 Settembre o cade il Governo”... - LaStampa : Cirio: il governo nomini il personale per la vigilanza, non ci si può affidare alle famiglie. - Giacinto_Bruno : Alberto Cirio tuona: 'Scuola, troppe incertezze! Così è inaccettabile' - Cuneo24 -