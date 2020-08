Scuola, Azzolina: “Stanziati 2,9 miliardi, al via l’assunzione di altri 70 mila tra docenti e personale ata” (Di giovedì 27 agosto 2020) FIRENZE – “Siamo stati al fianco delle scuole per tutta l’estate per arrivare insieme a questa importante scadenza: non ci siamo fermati un attimo, abbiamo lavorato senza sosta“. Lo sottolinea il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in un videomessaggio inviato a Firenze per la presentazione delle lista del Movimento 5 Stelle alle regionali in Toscana, che supporta la candidata presidente Irene Galletti. Leggi su dire

