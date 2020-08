Scuola: “Azzolina incapace”. Salvini annuncia mozione di sfiducia contro il ministro (Di giovedì 27 agosto 2020) Roma, 27 ago – La Lega vuole sfiduciare il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, principale responsabile del caos sul fronte della riapertura delle scuole, fissata per il 14 settembre. “Alla riapertura dei lavori, presenteremo una mozione di sfiducia a nome di 8 milioni di studenti e famiglie, di un milione di insegnanti, dei presidi e del personale scolastico tutto. La Scuola italiana merita di meglio. Azzolina bocciata!“, annuncia Matteo Salvini. Le proposte della Lega per la riapertura delle scuole Queste le priorità del leader della Lega per tornare a Scuola in condizioni ottimali: “Assumere le migliaia di insegnanti precari che, da anni, già lavorano nelle scuole coi nostri figli. Stabilizzare almeno ... Leggi su ilprimatonazionale

matteosalvinimi : #Salvini: Nostre proposte su Scuola sono semplici: stabilizzazione delle migliaia di precari che sono nelle classi… - matteosalvinimi : Alla riapertura dei lavori, presenteremo una mozione di sfiducia a nome di 8 milioni di studenti e famiglie, di un… - matteosalvinimi : Da papà di due figli, è da DUE MESI che chiedo al ministro Azzolina a che ora entreranno in classe, per quanti gior… - LupoAlexandros : RT @matteosalvinimi: Alla riapertura dei lavori, presenteremo una mozione di sfiducia a nome di 8 milioni di studenti e famiglie, di un mil… - FrancescoIandi4 : Quando l'#Azzolina vuole fare misurare la febbre a casa, #deluca decide di farla misurare anche nella #scuola. Dove… -

