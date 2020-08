Scuola, Azzolina firma il decreto: "70 mila assunzioni tra prof e personale Ata" (Di giovedì 27 agosto 2020) «Ho appena firmato il nuovo decreto che ripartisce i soldi per le assunzioni del personale scolastico per l’emergenza . Saranno in tutto circa 70 mila, tra docenti e personale ATA. Una misura unica... Leggi su feedpress.me

