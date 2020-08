Scuola abbandonata a sé stessa: genitori pronti alla rivolta. Caos su aule, mascherine e trasporti (Di giovedì 27 agosto 2020) alla fine il presidente del consiglio è dovuto intervenire, palesando l’incompetenza e l’incapacità della Azzolina nel gestire la ripresa della Scuola. Non che con Conte in prima linea ora cambi qualcosa. Ma è bene sottolineare come anche la delegittimazione della ministra sia arrivata troppo tardi. Già, infatti ora a preoccupare non sono solo le modalità assurde scelte e non scelte dal governo, ma anche i tempi. La riapertura è dietro l’angolo e nessuno del comparto Scuola sa ancora cosa si deve fare. Non lo sanno i presidi, non lo sanno gli insegnanti, non lo sanno gli studenti e le loro famiglie. E sono proprio le famiglie che ora stanno perdendo la pazienza e si dicono pronte alla rivolta. Come dovranno organizzarsi? Uno studente entra a ... Leggi su ilparagone

PietroPecchioni : RT @MicheleSolari70: Mesi e mesi a cazzeggiare sul TPL, poi la conferma dello stato di emergenza e le vacanze... La #Scuola abbandonata. L'… - GLucaTempesta : RT @MicheleSolari70: Mesi e mesi a cazzeggiare sul TPL, poi la conferma dello stato di emergenza e le vacanze... La #Scuola abbandonata. L'… - MicheleSolari70 : Mesi e mesi a cazzeggiare sul TPL, poi la conferma dello stato di emergenza e le vacanze... La #Scuola abbandonata.… - ritoriani : Stamane a Roma mi sono recato di persona alla scuola materna che dovrebbero frequentare i miei bambini. Sono settim… - bladistic : @matildebosetti @mariellaM5S Aiutare cosa? La scuola è stata abbandonata a se stessa da 30 anni. Questa crista in… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola abbandonata Povera scuola abbandonata a se stessa left Covid e scuola. Tante incertezze, banchi singoli e mascherine. Così si stanno organizzando a Marsala

In attesa dei banchi. Alle prese con spazi da reinventare e da cercare. I test sierologici per docenti e personale. Le scuole si preparano tra mille difficoltà, e incertezze, al ritorno in classe nell ...

Scuola calcio, quando l’unione fa la forza

I bambini della scuola calcio potranno tornare ad allenarsi allo stadio dei Pini grazie a una bella collaborazione tra le due associazioni imprunetine: l’Asd Impruneta Tavarnuzze, che ha i campi nella ...

In attesa dei banchi. Alle prese con spazi da reinventare e da cercare. I test sierologici per docenti e personale. Le scuole si preparano tra mille difficoltà, e incertezze, al ritorno in classe nell ...I bambini della scuola calcio potranno tornare ad allenarsi allo stadio dei Pini grazie a una bella collaborazione tra le due associazioni imprunetine: l’Asd Impruneta Tavarnuzze, che ha i campi nella ...