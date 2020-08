Scuola, a Roma il personale della Multiservizi misurerà la temperatura ai bambini (Di giovedì 27 agosto 2020) ROMA – Sara’ il personale della Multiservizi di Roma a “provvedere alla misurazione della temperatura corporea a tutti i bambini, agli accompagnatori e al personale educativo dal 9 settembre per i nidi e dal 14 per le scuole dell’infanzia“. E’ quanto si legge nella circolare inviata dal dipartimento Servizi educativi e scolastici di Roma Capitale alle organizzazioni sindacali. Onere del personale della Multiservizi, secondo quanto si apprende dalla circolare, sara’ anche quello di registrare gli accompagnatori dei bambini all’entrata. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Scuola, a Roma il personale della Multiservizi misurerà la temperatura ai bambini Scuola, Giannelli (Anp): “Ripresa non si areni su questione trasporti” Scuola, Fontana (Lombardia):”È caos ed è colpa del governo” VIDEO | Scuola, arrivano i primi banchi monoposto a Roma Riapertura scuola, Bartoletti (Omceo Roma): “Meglio sui banchi che per strada, almeno è ambiente controllato” VIDEO | Scuola, Villani (Sip): “Riapertura possibile, tutti rispettino regole” Leggi su dire

