Schianto in moto, Paolo muore a 25 anni. Il corpo dilaniato dall’impatto con il guardrail (Di giovedì 27 agosto 2020) Tragedia sull’asfalto sulla statale 101 che collega Lecce a Gallipoli, nel Salento. Ad altezza svincolo per Galatone, una moto e una macchina si sono scontrate. Il motociclista, 25enne, di Taurisano e residente in Svizzera, si chiama Paolo De Nuzzo. A quanto pare, sembra che il centauro abbia perso il controllo della moto cadendo irrimediabilmente sull’asfalto, nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, non c’è stato niente da fare. Una morte atroce quella di Paolo De Nuzzo, avvenuta nella mattinata di lunedì 24 agosto. Il suo corpo ha subito un fortissimo impatto contro il guardrail, venendo così straziato e dilaniato dallo Schianto con le lamiere di cui è composta la struttura. La ... Leggi su caffeinamagazine

