Scarlet Nexus: Nuovo Trailer e dettagli (Di giovedì 27 agosto 2020) In Scarlet Nexus, il Nuovo gioco di ruolo e azione di BANDAI NAMCO Studios, i giocatori vestiranno i panni di Yuito Sumeragi ed esploreranno le strade della città di New Himuka in un’atmosfera neo-punk anni ‘90. In questo mondo, alcune creature misteriose chiamate “Estranei” sono giunte sulla Terra per nutrirsi di cervelli umani. Per contrastare questa pericolosa minaccia, è stata creata la “Forza di Soppressione Estranei”, o FSE, reclutando solo i combattenti più abili e potenti. Yuito è una nuova recluta che combatte con una katana affilata e sfruttando alcune abilità psicocinetiche. Scarlet Nexus si mostra in un Nuovo Gameplay Trailer Per eliminare questi temuti mostri, i membri della ... Leggi su gamerbrain

Nerdmovieprod : Scopri i poteri della FSE nel nuovo trailer di SCARLET NEXUS #Gamescom2020 #SCARLETNEXUS - Nextplayer_it : Scopri i poteri della FSE nel nuovo trailer di SCARLET NEXUS! - AkibaGamers : Nel corso della gamescom 2020, BANDAI NAMCO Entertainment ha rilasciato un nuovo trailer dedicato all'attesissimo S… - RafaMLamounier : @MAUROSPBRGAMES Teve data pro Scarlet Nexus? - GamesPaladinsIT : Arriva un nuovo trailer dal Gamescom 2020 per Scarlet Nexus -