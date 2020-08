Scaglioni IRPEF e riordino detrazioni: riforma fiscale nella prossima Manovra (Di giovedì 27 agosto 2020) Dopo le diverse manovre straordinarie per l’emergenza Covid – circa 100 miliardi stanziati attraverso i vari decreti, dal Cura Italia al decreto Liquidità, dal Rilancio all’ultimo decreto Agosto – per il governo è tempo di pensare alla legge di Bilancio 2020. Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, è già al lavoro con i suoi tecnici per mettere a punto una Manovra che eviti, da una parte, di gonfiare di più il deficit e, dall’altra, di mettere ancora le mani nelle tasche dei contribuenti e nelle casse delle aziende. Covid permettendo, ovviamente. E tenendo conto dei soldi che arriveranno dall’Europa con il Recovery Fund (oltre 200 miliardi). Un gioco di prestigio che potrebbe avere un valore minimo di 20 miliardi di euro e massimo di 25 miliardi. Gualtieri ha un mese di tempo per ... Leggi su quifinanza

MicheleDattoli : @AsiapaolaPaola @fattoquotidiano Una Smart come te ci può arrivare da sola , fai una ricerca a su internet stipendi… - Antonio69503228 : @AleGuerani Chissà perché, quando si parla di tagliare gli scaglioni dell’Irpef o di ridurre le tasse alle imprese,… - SbrizzaClaudio : RT @salvatore1953: Occhio ragazzi arriva l'inculata di Gualtieri: Ipotesi nuova Irpef: addio scaglioni, stop bonus 100 euro e detrazioni Og… - frau_simonetta : Ridurre di 2punti l aliquota drl 38% che abbraccia buona parte degli stipendi medi non è 1gran mossa e privilegia c… - qubidipi : RT @salvatore1953: Occhio ragazzi arriva l'inculata di Gualtieri: Ipotesi nuova Irpef: addio scaglioni, stop bonus 100 euro e detrazioni Og… -