SBK, Scott Redding: 'Aragon tappa molto importante per la stagione' (Di giovedì 27 agosto 2020) Finita la sosta estiva post round di Portimao, il team Aruba Ducati è già arrivato ad Aragon dove si disputerà il primo doppio appuntamenta stagionale per affilare le armi da dare in mano a Chaz ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

motosprint : #SBK, Scott #Redding: “#Aragon tappa molto importante per la stagione” ?? - corsedimoto : SUPERBIKE - Il doppio scontro al #Motorland può indirizzare la Superbike. Jonathan #Rea parte favorito, ma qui Scot… - gponedotcom : Ducati-Aragon: si può fare! I bookmaker credono in Redding: Scott è il favorito per la tappa del Motorland e il suo… -