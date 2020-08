Savini in Campania: volano sedie e tavolini e Clemente Mastella lo multa di 600 euro (Di giovedì 27 agosto 2020) Il sindaco di Benevento, nonché leader dell’ Udeur, Clemente Mastella ha accusato il leader della Lega Matteo Salvini di non avere rispetto per le regole in quanto durante un comizio non indossava la mascherina dopo le ore 18. E ha annunciato che lo multerà. Quella che il leader della Lega Matteo Salvini ha trovata a … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Ultime Notizie dalla rete : Savini Campania Savini in Campania: volano sedie e tavolini e Clemente Mastella lo multa di 600 euro Leggilo.org