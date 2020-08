Sandro Tonali: l’astro nascente del centrocampo azzurro (Di giovedì 27 agosto 2020) Il calcio italiano si è sempre contraddistinto per i propri giovani talenti. Nonostante abbia vissuto qualche anno di relativo “buio”, in realtà i giovani italiani sono sempre stati molto apprezzati anche all’estero. Basti pensare a Marco Verratti, autentica colonna portante del centrocampo talentuosissimo del PSG, soltanto per citare un nome recente; ma negli anni scorsi il mondo poteva invidiare all’Italia calciatori come Pirlo, Del Piero e tutti i grandi giocatori che abbiamo visto. Una zona di campo in cui il talento italiano si è sempre espresso in modo particolare, attraverso grandi campioni, è senz’altro il centrocampo. Il calcio italiano è fatto di moltissima tattica e forse per questo i centrocampisti crescono con una visione più ampia e completa rispetto agli altri ... Leggi su calcioweb.eu

