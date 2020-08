San Giorgio La Molara, messa in sicurezza di un movimento franoso: lavori per 410mila euro (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giorgio La Molara (Bn) – Il Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria ha approvato, con un proprio provvedimento, il progetto definitivo, proposto dal Settore Tecnico, per i lavori dell’importo di 410mila euro per la messa in sicurezza di un movimento franoso attivo sulla Strada provinciale n. 60 in località Roselli, Sant’Andrea e Sant’Ignazio in territorio di San Giorgio la Molara. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Provincia, lavori per la messa in sicurezza la Strada Provinciale 60

