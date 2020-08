San Bartolomeo, la comunicazione di Gesesa: discontinuità e interruzione idrica (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Bartolomeo in Galdo (Bn) – Gesesa comunica, che a causa della scarsa disponibilità di risorsa idrica addotta al sistema interregionale da parte di Molise Acque, stante, inoltre, l’evidente riduzione delle portate prodotte dalle sorgenti locali a causa del deficit fisiologico e dato il maggior consumo registrato nella rete di distribuzione generato dall’aumento del numero di persone che si sono stabilite per le vacanze a San Bartolomeo in Galdo, per tutta la giornata si potrà verificare discontinuità nell’erogazione del servizio idrico dovuta ai livelli non ottimali dei serbatori principali che comportano pressioni di esercizio nelle reti di distribuzione inferiori a quelle ottimali. Le interessate sono: – via Taglianaso, via Montauro, via ... Leggi su anteprima24

