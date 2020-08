Salvini vuole sfiduciare la Azzolina. M5S: “Dal segretario della Lega solo fake news, vuota propaganda e insulti” (Di giovedì 27 agosto 2020) Matteo Salvini tira fuori l’ennesima mossa propagandistica e annuncia di voler sfiduciare la ministra Azzolina. La ministra dell’Istruzione, commenta il Movimento Cinque Stelle, “che ha portato 7 miliardi alla scuola italiana in sette mesi, dimenticando che il suo partito e le altre forze di centrodestra quando erano al governo di miliardi ne hanno tagliati 8,5 in un colpo solo”. “Una sfiducia – aggiungono i 5S – basata su fake news, vuota propaganda e insulti: l’unico contributo che in questi mesi difficili il segretario della Lega è riuscito a dare alla scuola e all’Italia”. “La riapertura delle scuole – scrive ancora il ... Leggi su lanotiziagiornale

