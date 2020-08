Salvini senza mascherina a Benevento, il sindaco Mastella vuole multarlo (Di giovedì 27 agosto 2020) Il sindaco di Benevento, l’ex ministro della Giustizia Clemente Mastella, è pronto a far comminare una multa a Matteo Salvini, colpevole di non aver indossato la mascherina durante un incontro in città con gli elettori della Lega. “Ho dato incarico ai vigili urbani di fare una relazione sulla mascherina mancata di Matteo Salvini e degli altri e se, come emerge dalle immagini, si dimostra il mancato rispetto delle regole, sarà sanzionato”, fa sapere Mastella. Il sindaco si riferisce alla manifestazione del 25 agosto in via Traiano, dove Salvini ha tenuto un comizio e si è intrattenuto con alcuni simpatizzanti leghisti di Benevento. “Non ho autorizzato ... Leggi su tpi

