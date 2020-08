Salvini mascherina | Mastella lo multa | ‘Non l’ha indossata’ | FOTO (Di giovedì 27 agosto 2020) Benevento Salvini mascherina. L’ex ministro dell’Interno incontra il suo elettorato ma il sindaco tuona: “Niente precauzioni e incontro non autorizzato, verrà multato con tanti altri”. La visita di Matteo Salvini a Benevento avrà degli strascichi poco piacevoli per il leader della Lega, in tour elettorale nel Sannio ed anche nelle altre province della Campania dove … L'articolo Salvini mascherina Mastella lo multa ‘Non l’ha indossata’ FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

