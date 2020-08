Salvini annuncia: “Mozione di sfiducia per Azzolina” (Di giovedì 27 agosto 2020) ROMA – “Assumere le migliaia di insegnanti precari che, da anni, gia’ lavorano nelle scuole coi nostri figli. Stabilizzare almeno 20.000 insegnanti di sostegno per non lasciare indietro i bimbi disabili. Collaborare con le scuole pubbliche-paritarie per trovare le 10.000 aule mancanti. Dotare tutte le scuole di termoscanner, per misurare la febbre ai bimbi all’ingresso. Dimenticare la mascherina obbligatoria per i bimbi in classe, una inutile e pericolosa follia. Smetterla di giocare coi banchi con le rotelle, di litigare con sindacati, presidi, insegnanti, governatori e famiglie. Queste le proposte della Lega. Il ministro e’ in grado di attuarle? No. Alla riapertura dei lavori, presenteremo una mozione di sfiducia a nome di 8 milioni di studenti e famiglie, di un milione di insegnanti, dei presidi e del personale scolastico tutto. La Scuola Italiana merita di meglio. Azzolina bocciata!”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, in una nota. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Salvini annuncia: “Mozione di sfiducia per Azzolina” Il Covid-19 fa aumentare del 29% la richiesta di case in campagna Santeremo (Ba), tra 5 positivi coronavirus anche bimba 18 mesi Provenzano: “L’ordinanza di Musumeci sui migranti? Farlocca” Mattarella ricorda Cesare Pavese: “Le sue opere sono un bene comune” Scuola, Giannelli (Anp): “Ripresa non si areni su questione trasporti” Leggi su dire

