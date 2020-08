Salvini annuncia la mozione di sfiducia per Lucia Azzolina: «A nome di 8 milioni di studenti italiani» (Di giovedì 27 agosto 2020) Alla ripresa dei lavori parlamentari – tra il 31 agosto, per la Camera, e il 1° settembre per il Senato – la Lega presenterà una mozione di sfiducia individuale nei confronti del Ministro dell’Istruzione. Lo ha annunciato Matteo Salvini – anche oggi in Campania per la campagna elettorale in vista delle elezioni Regionali del 20 e 21 settembre – citando un sondaggio che mostra come il 55% degli italiani non siano soddisfatti del lavoro compiuto fino a oggi. La sfiducia Azzolina, dunque, diventa la nuova arma del Carroccio. LEGGI ANCHE > Insulti sessisti ad Azzolina in un gruppo Facebook leghista. La ministra: «Commenti infimi» «Stabilizzare almeno 20mila insegnanti di sostegno per non ... Leggi su giornalettismo

MediasetTgcom24 : Scuola, Salvini annuncia mozione di sfiducia contro Azzolina - LegaSalvini : ++ #SALVINI ANNUNCIA L'ARRIVO DI DOMANI A TERRACINA ++ - narciso9510 : RT @MediasetTgcom24: Scuola, Salvini annuncia una mozione di sfiducia contro Azzolina #matteosalvini - Mintauros1 : RT @HuffPostItalia: Matteo Salvini annuncia sfiducia a Lucia Azzolina - boettoisabella1 : RT @MediasetTgcom24: Scuola, Salvini annuncia una mozione di sfiducia contro Azzolina #matteosalvini -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini annuncia Matteo Salvini annuncia sfiducia a Lucia Azzolina L'HuffPost Scuola, Salvini annuncia una mozione di sfiducia contro Azzolina

Matteo Salvini annuncia una mozione di sfiducia contro il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina. Il leader leghista illustra "le proposte" del Carroccio sulla scuola, dall'assunzione di "migliaia di ...

Salvini annuncia mozione di sfiducia contro Azzolina: la scuola italiana merita di meglio

Il leader della Lega punta ad evidenziare le inefficienze del Governo in particolare sul fronte scuola e annuncia una mozione di sfiducia contro il Ministro dell’Istruzione. “Assumere le migliaia di i ...

Matteo Salvini annuncia una mozione di sfiducia contro il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina. Il leader leghista illustra "le proposte" del Carroccio sulla scuola, dall'assunzione di "migliaia di ...Il leader della Lega punta ad evidenziare le inefficienze del Governo in particolare sul fronte scuola e annuncia una mozione di sfiducia contro il Ministro dell’Istruzione. “Assumere le migliaia di i ...