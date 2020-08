Sale grosso nel detersivo della lavatrice: un segreto che vi conquisterà! (Di giovedì 27 agosto 2020) Aggiungere un po’ di Sale grosso nel detersivo per il bucato, lo renderà perfetto e brillante! Approfondiamo insieme! Si sa, prima di avviare la lavatrice è fondamentale prestare attenzione a numerosi fattori, per non rovinare i tessuti per sempre. Utilizzare il detersivo giusto, dividere i capi colorati da quelli bianchi, impostare il programma dell’elettrodomestico adatto e così via, ma anche dopo tanti anni di abitudine ed esperienza, capita molto spesso di ritrovarsi i vestiti con macchie di giallo o completamente ingialliti. Non solo, i colori scuri possono diventare davvero spenti e i jeans molto ruvidi… ma con il Sale grosso e il detersivo potrete dire addio a tutti questi problemi! Curiose? ... Leggi su pianetadonne.blog

Amelie84044597 : RT @CarmelaCusmai: Un giorno l'anima volerà via e sarà come i cuori rossi che disegnano i bambini e lascerà le sue orme profumate sulla nev… - antoniettagner2 : RT @CarmelaCusmai: Un giorno l'anima volerà via e sarà come i cuori rossi che disegnano i bambini e lascerà le sue orme profumate sulla nev… - GiovannaCuoco5 : @JollyRoger0039 Ungi bene il teglia, metti la pasta, e con le dita allargata, facendo dei buchi. In una bottiglia… - L_Imbranauta : @paraculopignolo @bianca_cappa Basterebbe vedere il prezzo della farina e del lievito e poi calcolare il ricarico..… - danielevairo : RT @CarmelaCusmai: Un giorno l'anima volerà via e sarà come i cuori rossi che disegnano i bambini e lascerà le sue orme profumate sulla nev… -

Ultime Notizie dalla rete : Sale grosso Sale grosso nel detersivo della lavatrice: un segreto che vi conquisterà! NonSoloRiciclo Grosso incendio nei boschi a sud di Tivoli: pompiere ustionato, fiamme lambiscono agriturismo

Un vasto incendio è scoppiato questa mattina, intorno alle 11, nei dintorni di Tivoli, provincia di Roma e in direzione del comune di San Gregorio di Sassola. L'intervento dei vigili del fuoco ha impe ...

Baccalà con le melanzane

Tagliare le melanzane a fette alte 1/2 cm, cospargerle di sale grosso e lasciarle in uno scolapasta perché perdano l’acqua. Intanto lessare il baccalà, spinarlo, spellarlo e sminuzzarlo. Soffriggere 2 ...

Un vasto incendio è scoppiato questa mattina, intorno alle 11, nei dintorni di Tivoli, provincia di Roma e in direzione del comune di San Gregorio di Sassola. L'intervento dei vigili del fuoco ha impe ...Tagliare le melanzane a fette alte 1/2 cm, cospargerle di sale grosso e lasciarle in uno scolapasta perché perdano l’acqua. Intanto lessare il baccalà, spinarlo, spellarlo e sminuzzarlo. Soffriggere 2 ...