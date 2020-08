Russia, lo “chef di Putin”: “Se Navalny sopravvive all’avvelenamento, lo rovino” (Di giovedì 27 agosto 2020) Russia, lo “chef di Putin” dichiara: “Se Navalny sopravvive, lo rovino” Mentre Alexei Navalny, il dissidente russo in gravi condizioni dopo un sospetto avvelenamento su un volo Tomsk-Mosca, è ricoverato in coma in un ospedale di Berlino, dalla Russia arrivano nuove minacce nei suoi confronti, stavolta da colui che viene definito lo “chef di Putin”. Si chiama Evgenij Prigozhin, ha 56 anni e la sua compagnia Konkord gestisce il catering del Cremlino, ma è famoso soprattutto perché è a capo della cosiddetta “fabbrica dei troll”, che fa circolare fake news nel mondo. E adesso ha messo nel mirino proprio Navalny, da quando quest’ultimo è stato condannato a pagare 87,7 milioni di rubli (circa un milione ... Leggi su tpi

