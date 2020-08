Rungi: “Ferrovia Valle Caudina, cinque mesi di stop: occorrono risposte” (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Agata de’ Goti – “La ferrovia Valle Caudina è una occasione imperdibile per i nostalgici che potranno rivivere, come negli anni Trenta, l’ebbrezza di un viaggio-vintage alla folle velocità di 45-50 chilometri orari”. Ad intervenire sulla questione relativa alla tratta ferrata Benevento-Napoli è Rosetta Rungi, candidata al Consiglio regionale tra le fila di “Allenza di Centro”. “Non sappiamo se siamo al cospetto di una questione caratterizzata da scarsa perizia o da approssimazione. O da entrambe. Registriamo, tuttavia – ancora Rungi – come la linea ferrata in questione sia chiusa al traffico dei mezzi da circa cinque mesi con conseguente, importante ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Rungi “Ferrovia