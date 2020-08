Rummenigge: “Perisic? Sono in contatto con Marotta, vedremo. Brozovic? No comment” (Di giovedì 27 agosto 2020) Rummenigge, ex calciatore dell’Inter e ora ceo del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di TuttoSport, dopo Messi si è soffermato anche sui nerazzurri dove ballano delle trattative sul tavolo: “E’ arrivata seconda in campionato e in finale di Europa League. Ha fatto un passo in avanti importante rispetto alla stagione precedente. Perisic ha fatto bene, con lui abbiamo alzato tre trofei. Non abbiamo ancora preso una decisione. Visti i tempi del covid-19 dobbiamo valutare bene e Sono in contatto col mio amico Marotta. Peccato solo non disputare la Supercoppa europea contro di loro: quello sì, sarebbe stato un sogno. La mia partita del cuore. Su Brozovic no comment.” Foto: fcbayern.de L'articolo Rummenigge: “Perisic? Sono ... Leggi su alfredopedulla

