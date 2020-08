Rummenigge: «La Juventus è il Bayern Monaco d’Italia» (Di giovedì 27 agosto 2020) Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tuttosport. Ecco le sue dichiarazioni Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tuttosport. Ecco le sue dichiarazioni: «La formula perfetta per la Champions? Non esiste. Quello che conta è la filosofia, che però cambia da club a club e non è esportabile. Il Bayern è diverso dalla Juventus o dal Real Madrid, le inglesi sono realtà con altre differenze ancora». Juventus – «Ringrazio Agnelli per il messaggio che mi ha inviato dopo la vittoria, è sempre carino. Ho grande rispetto per Andrea e per la Juventus, ... Leggi su calcionews24

silviorossi6 : @RubentusStyle @Ruttosporc che strani questi tedeschi, che preferiscono la #UCLfinal alle magliette da vendere....??… -