Rugby, Otto Nazioni 2020: ritiro del Giappone, annullato il match contro l’Italia (Di giovedì 27 agosto 2020) L’emergenza Coronavirus continua a modificare concretamente i calendari di ogni sport, con Rugby naturalmente non esente. Gli organizzatori dell’Otto Nazioni 2020 hanno dovuto constatare difatti il ritiro ufficiale del Giappone, compagine che ha sorpreso nel corso della Coppa del Mondo 2019, al fine di evitare la propagazione di eventuali focolai di Covid-19. Saltano dunque i match contro Italia, Francia e Scozia, presenti nel medesimo girone dei nipponici, per l’evento in programma tra il 14 novembre e il 5 dicembre. Leggi su sportface

La pandemia di Covid-19 fa cambiare ancora una volta i calendari della stagione internazionale. È di queste ore la rinuncia del Giappone all’Otto Nazioni in programma tra il weekend del 14 novembre e ...

