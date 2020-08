Ruegg Verona: c’è l’intesa con lo Zurigo. Fissate le visite mediche (Di giovedì 27 agosto 2020) Ruegg Verona: il club gialloblù ha definito l’accordo con lo Zurigo per il trasferimento del classe ’98 L’Hellas Verona ha definito con lo Zurigo il trasferimento di Kevin Ruegg, terzino destro e all’occorrenza mediano classe ’98, già nel giro della nazionale svizzera. Come riportato da Sky Sport, Ruegg sarà in Italia nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche col club gialloblù e apporre la firma sul nuovo contratto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

enzolampard : Altro colpo per il #Verona preso il terzino Kevin #Ruegg arriva dallo #Zurigo #Calciomercato - Hellas1903it : Mercato Verona, arriva Ruegg dallo Zurigo - HVeronaStyle : Verona, dallo Zurigo Kevin Ruegg, ventidue anni, terzino destro che ha giocato anche da mediano, di proprietà dello… - Losapiotmw : Kevin Ruegg va all'Hellas Verona. Domani ci saranno visite mediche e firma sul nuovo contratto quinquennale. Colpo… - Fprime86 : RT @AffariDiCalcio: Il #Verona ha preso il terzino #Ruegg dallo #Zurigo (@DiMarzio) -

Ultime Notizie dalla rete : Ruegg Verona Verona, preso il terzino Kevin Ruegg dallo Zurigo GianlucaDiMarzio.com Calciomercato Verona, vicino l’acquisto del difensore Ruegg

Per quanto riguarda il reparto arretrato dell’Hellas Verona, i gialloblù sono vicini a piazzare il primo colpo di mercato. Si tratta del terzino destro Kevin Ruegg. Il 22enne arriva al Verona dopo l’e ...

Per quanto riguarda il reparto arretrato dell’Hellas Verona, i gialloblù sono vicini a piazzare il primo colpo di mercato. Si tratta del terzino destro Kevin Ruegg. Il 22enne arriva al Verona dopo l’e ...