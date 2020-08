Rooney: “Thiago Alcantara al Liverpool? Acquisto migliore di Messi al City” (Di giovedì 27 agosto 2020) “Se il Liverpool dovesse prendere Thiago Alcantara dal Bayern Monaco, penso che non ci sarà lotta. Secondo me, sarebbe addirittura un Acquisto migliore di Lionel Messi al Manchester City“. Questo è il giudizio critico esplicitato da Wayne Rooney, icona del Manchester United e della Nazionale inglese, in merito alla possibile acquisizione di Thiago Alcantara da parte del Liverpool di Jurgen Klopp. L’attaccante britannico ha sminuito l’eventuale colpo Messi da parte del Manchester City, forse tentando di provocare i rivali di sempre. Leggi su sportface

