Rooney chiama Messi al Manchester United: “Meglio di CR7 e vincerebbe il settimo Pallone d’Oro” (Di giovedì 27 agosto 2020) Wayne Rooney non le manda a dire e parla senza peli sulla lingua ai microfoni di talkSPORT in merito al futuro di Lionel Messi e al possibile approdo in Inghilterra.Rooney: "Allo United vincerebbe 7° Pallone d'Oro"caption id="attachment 1012739" align="alignnone" width="594" Messi (Getty Images)/caption"So che sta invecchiando, ma è un giocatore che nessuno ha visto in precedenza. Lo vedrei bene al Manchester United. Messi ha tutto: può segnare gol, fare assist, è il migliore di tutti i tempi", ha esordito Rooney che poi ha proseguito: "Lui e Cristiano Ronaldo hanno stabilito un livello che non penso rivedremo mai. Per me, però, Messi è di uno ... Leggi su itasportpress

