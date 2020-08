Romina Power vuota il sacco sull’ex marito Al Bano: “C’era il nostro spirito…” (Di giovedì 27 agosto 2020) Romina Power svela un retroscena su Al Bano Nonostante non siano più una coppia dal punto di vista sentimentale, Al Bano e Romina continuano a far sognare diverse generazioni grazie alle loro numerose canzoni. Nel nuovo numero del magazine Tv Sorrisi e Canzoni, uscito da poco in edicola, è contenuta una lunga intervista alla cantante statunitense. Quest’ultima ha menzionato l’ex marito, i loro brani e il successo che hanno avuto in questi anni. Stranamente i brani preferiti dalla donna non sono quelli che li rappresentano di più, ovvero ‘Felicità’ e Ci Sarà’, ma altre. A confessarlo è stata lei stessa: “Le mie canzoni preferite sono altre, penso a due miei album come “Ascolta, ti racconto di un ... Leggi su kontrokultura

