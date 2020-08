Romina Power si schiera con il Black Lives Matter, la presa di posizione è forte (Di giovedì 27 agosto 2020) Romina Power sui social ha deciso di schierarsi dalla parte dei Black Lives Matter. Un post semplice e diretto che mette in chiaro la sua posizione. Fonte foto: FacebookNon c’è pace per gli Stati Uniti, vessati ancora dalle continue proteste e dall’epidemia del coronavirus. Il caso Blake ha riacceso gli animi della popolazione statunitense che è scesa di nuovo in piazza per protestare contro il suprematismo bianco e per porre l’attenzione su quanto la popolazione afroamericana negli Usa sia ostaggio della polizia. Jacob Blake, 29enne, è stato ferito con sette colpi di pistola alle spalle da un poliziotto a Kenosha nel Wisconsin. Il caso è molto simile a quello dello scorso maggio di George Floyd a ... Leggi su chenews

zazoomblog : Romina Power confessa: ecco cosa pensa davvero della fidanzata di Yari - #Romina #Power #confessa: #pensa - minoroftheherd : Al Bano and Romina Power - Liberta - Modigliani - infoitcultura : Loredana Lecciso invita a cena Romina Power, lei rifiutata categoricamente - infoitcultura : Romina Power lancia un appello per un “amico” speciale sui social - infoitcultura : Yari Carrisi è fidanzato con Thea Crudi, Romina Power benedice la relazione: “È un angelo” -