Romina Power la malattia mai confessata : “E’ successo dopo il viaggio in Iran” (Di giovedì 27 agosto 2020) Romina Power ha sempre parlato della sua vita a tutto spiano, decidendo cosa tenere per sé e quali racconti da donare ai fan. Non a caso, durante la nuova lunga intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, Romina Power ha deciso di raccontare un qualcosa di molto delicato che riguardi un episodio verificatosi nel 1969 … L'articolo Romina Power la malattia mai confessata : “E’ successo dopo il viaggio in Iran” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

infoitcultura : Loredana Lecciso invita a cena Romina Power, lei rifiutata categoricamente - infoitcultura : Romina Power lancia un appello per un “amico” speciale sui social - infoitcultura : Yari Carrisi è fidanzato con Thea Crudi, Romina Power benedice la relazione: “È un angelo” - infoitcultura : Yari Carrisi fidanzato con Thea Crudi, Romina Power svela cosa ne pensa - infoitcultura : C’è il sì di Romina Power al matrimonio di Al Bano e Loredana Lecciso (Foto) -