Romina Power cena con Loredana Lecciso, è finita male? Ecco cosa è successo (Di giovedì 27 agosto 2020) Romina Power e Loredana Lecciso forse hanno davvero fatto pace, l’indiscrezione arriva proprio in queste ultime ore. Scopriamo insieme cosa è accaduto. (fonte Instagram @LoredanaLecciso e @RominasPower)Sembra proprio che le due donne più importanti nella vita di Albano siano finalmente riuscite a raggiungere un compromesso e che tra le due sia stata seppellita l’ascia di guerra una volta per sempre, o almeno cosi si spera. Seconda quando riporta il settimanale Nuovo sembra che tra le due donne, proprio nella tenuta di Cellino San Marco ci sia stata una cena con gli altri famigliari. Ecco l’indiscrezione. Romina Power e ... Leggi su chenews

