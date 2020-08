Roma: vasto incendio a Settebagni, intervengono anche i mezzi aerei (FOTO) (Di giovedì 27 agosto 2020) Ennesimo incendio nell’area della Capitale. Dopo i roghi di questi giorni altre fiamme stanno avvolgendo l’area di Settebagni, lungo Via San Quirico D’Orcia. Sul posto gli operatori stanno cercando di domare l’incendio anche con l’ausilio dei mezzi aerei. Leggi anche: incendio in un’azienda produttrice di pneumatici: sul posto i Vigili del Fuoco incendio a Settebagni Il rogo, che ha interessato delle sterpaglie, è divampato intorno alle ore 17.00. A bruciare è un’area verde nei pressi di Settebagni, a Roma. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, e la Protezione Civile. Al momento non si registrano ... Leggi su ilcorrieredellacitta

emergenzavvf : #Roma #22agosto 18:00, sette squadre e l’elicottero AB412 dei #vigilidelfuoco sono al lavoro per spegnere un vasto… - Avvocatinforma : Chiusura del Tribunale, due giorni di sciopero e protesta a Roma - Zonalocale - Piaceremax : RT @rep_roma: Tivoli, vasto incendio, canadair in azione. Ustionato un vigile del fuoco [di LAURA BARBUSCIA] [aggiornamento delle 22:36] ht… - rotaruchristina : RT @rep_roma: Tivoli, vasto incendio, canadair in azione. Ustionato un vigile del fuoco [di LAURA BARBUSCIA] [aggiornamento delle 22:36] ht… - MaeyCat : RT @rep_roma: Tivoli, vasto incendio, canadair in azione. Ustionato un vigile del fuoco [di LAURA BARBUSCIA] [aggiornamento delle 22:36] ht… -