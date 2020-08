Roma, udienza al Tribunale Federale Nazionale il 4 settembre dopo la denuncia del Napoli (Di giovedì 27 agosto 2020) Fissata per mercoledì 4 settembre la data per l’udienza della Roma al Tribunale Federale Nazionale, che ha deferito il club giallorosso per responsabilità oggettiva dopo la denuncia arrivata dal Napoli per le presunte violazioni delle norme anti-Covid nel corso del match dello scorso 5 luglio che ha visto affrontarsi al San Paolo le due squadre con la vittoria degli azzurri per 2-1 con il gol nel finale di Lorenzo Insigne. Al termine del match il direttore sportivo dei partenopei Cristiano Giuntoli aveva accusato i capitolini di non aver prestato attenzione alle norme anti contagio. Leggi su sportface

