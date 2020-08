Roma, Perez risultato positivo al Covid-19 (Di giovedì 27 agosto 2020) Secondo caso di Covid-19 nella Roma dopo l’annuncio di Mirante. Questa volta è Carles Perez, attaccante giallorosso, a comunicare la sua positività al coronavirus. Questo l’annuncio dello stesso calciatore via innstagram: “Due giorni fa, per controllare il mio stato di salute prima di iniziare la preparazione con il resto squadra, ho fatto un tampone per il Covid19. Oggi mi hanno comunicato il risultato, che purtroppo è positivo. Fortunatamente mi sento molto bene e sono totalmente asintomatico, anche se come è logico dovrò restare in isolamento fino a quando il test non sarà negativo. Quando i medici me lo permetteranno, mi unirò ai compagni per lavorare più motivato che mai.” View this post ... Leggi su alfredopedulla

Ma anche in Italia non si è da meno con diversi club che annoverano giocatori contagiati, dalla Fiorentina al Lecce alla Roma dove, ultimo in ordine di tempo, è stato Perez.

