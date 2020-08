Roma, l'Arsenal insiste per Diawara: 30 milioni (Di giovedì 27 agosto 2020) Roma - Grandi manovre in mezzo al campo. Fonseca studia il ritorno di Pellegrini nel ruolo di centrocampista, ma nello stesso tempo la Roma rischia di perdere qualche giocatore importante per mettere ... Leggi su corrieredellosport

TuttoASRoma : Roma, l’Arsenal insiste per Diawara: 30 milioni - sportli26181512 : #Roma, l'Arsenal insiste per Diawara: 30 milioni: I giallorossi vorrebbe solo cash, gli inglesi propongono anche sc… - FrancescoRoma78 : RT @BombeDiVlad: ?? L'#Arsenal punta un giocatore della #Roma ?? Sul piatto 30 milioni di euro ????? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato h… - infoitsport : Tutti convocati per il raduno a Trigoria. Sondaggio della Roma per Belotti, Arsenal su Diawara - infoitsport : News della giornata. Roma, domani si parte. Suggestione Belotti. Dzeko, la Juve offre anche Khedira. Arsenal in pre… -