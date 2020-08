Roma, immigrato nigeriano scatena il caos: testate agli agenti, morsi e calci all’auto della polizia (Di giovedì 27 agosto 2020) I poliziotti hanno arrestato un 25enne immigrato nigeriano a Roma. Ubriaco, è entrato in un bar e ha scaraventato tutto all’aria. Poi ha aggredito anche gli agenti intervenuti. L’immigrato nigeriano scatena il caos Quando ha fatto il suo ingresso nel locale, ha iniziato a rovescire a terra gli oggetti che si trovavano sul bancone e sui tavolini. Non voleva saperne di uscire dall’esercizio. Quando sul posto sono intervenuti gli agenti di Porta Pia l’immigrato nigeriano si è scagliato contro di loro e ha cercato di colpirli. Con non poca difficoltà i poliziotti l’hanno fatto salire sull’auto di servizio dove ha continuato a ... Leggi su secoloditalia

