Roma, è Milik il dopo-Dzeko: scelte le contropartite da offrire al Napoli (Di giovedì 27 agosto 2020) Roma-Napoli, asse caldo. I due club stanno lavorando ad un’operazione che potrebbe accontentare entrambi. I giallorossi hanno scelto Arkadiusz Milik come erede di Dzeko (sempre più vicino alla Juve). Convincere i partenopei non sarà facile perché De Laurentiis valuta 40 milioni il centravanti in scadenza di contratto a giugno. Ecco spuntare allora le contropartite per provare ad abbassare il prezzo. Se è noto l’interesse degli azzurri per Under, secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’ potrebbe essere il giovane Riccardi a seguire il turco. Il centrocampista sembra destinato ad una brillante carriera e viene valutato circa 10 milioni dalla Roma. Non solo il Napoli da convincere, perché anche ... Leggi su calcioweb.eu

L'ultima idea della Roma è quella di offrire al Napoli, per Milik, Under più Alessio Riccardi, talento classe 2001, cresciuto nel vivaio giallorosso. Il centrocampista ha altre proposte ma sarebbe ono ...

