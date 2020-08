Roma, al Bambino Gesù sei trapianti d’organo in sei giorni (Di giovedì 27 agosto 2020) ROMA – Tra il 19 e il 24 agosto sono stati effettuati 6 trapianti di organi all’ospedale pediatrico Bambino Gesu’. I chirurghi hanno trapiantato 4 fegati e 2 reni, provenienti da donatori deceduti, in 5 pazienti in lista di attesa. Leggi su dire

bambinogesu : 645 km a piedi in 18 giorni per sostenere la lotta ai linfomi. È l'impresa di Matteo, il giovane militare dell'… - TerraDiPalma : RT @ClassiCultit: Nel sito di Melka Kunture, in Etiopia, la missione archeologica della Sapienza Università di Roma ha portato alla luce le… - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Bambino Gesù: 6 trapianti in 6 giorni I piccoli operati stanno tutti bene - Affaritaliani : Bambino Gesù: 6 trapianti in 6 giorni I piccoli operati stanno tutti bene - Ettore572 : RT @leggoit: #Ostia, bambino con autismo gioca con le bolle di sapone. La vicina chiama i vigili perché sporca il balcone -