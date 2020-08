Rockstar di DaBaby è il brano più ascoltato dell’estate 2020 (Di giovedì 27 agosto 2020) Spotify, la piattaforma digitale di contenuti audio ripercorre l'estate musicale 2020 pubblicando la classifica dei brani più ascoltati. A trionfare è la canzone Rockstar di DaBaby (featuring Roddy Ricch) che a livello globale, nel periodo dal 1° giungo al 15 agosto, è stata ascoltata oltre 380 milioni di volte. Il rapper americano, con due nomination ai Grammys Awards, non è però in cima alla top ten italiana.A portarsi a casa il primo posto nella classifica tricolore è il giovane cantautore toscano Irama che ha sbaragliato la concorrenza con la sua Mediterranea. Filippo Maria Fanti, questo il nome all'anagrafe, ha ottenuto oltre 37 milioni di stream con un brano dalle sonorità latine ormai diventate popolarissime anche alle nostre latitudini.Blinding Lights di The ... Leggi su panorama

