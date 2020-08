Ritorno in Classe, Continua il Caos Mascherine. Si Dividono Le Regioni: “Impossibile Farle Tenere agli Alunni per Tante Ore” (Di giovedì 27 agosto 2020) Continuano i contrasti organizzativi sull’uso della mascherina in Classe da parte degli studenti. Seppur mancano pochi giorni al Ritorno a scuola, non si sono trovati accordi significativi per Governo e Regioni. La scuola riparte ufficialmente tra 4 giorni per i recuperi, mentre le attività didattiche regolari riprendono il 14 settembre. Ma le modalità di rientro sono ancora nel pieno Caos, non solo per le mascherina. Infatti anche le modalità di trasporto con gli scuolabus non hanno trovato linee guida ufficiali. “L’ennesima riunione con il governo si è conclusa con un nulla di fatto. Dobbiamo far muovere milioni di persone e sappiamo benissimo che di qua al 14 settembre non ci sono risorse materiali di implementare il servizio Tpl”, ha ... Leggi su youreduaction

AlbertoBagnai : Diffigoldà bolidiga sul fronte della didaddiga: - ItaliaViva : Dopo duecento giorni dalla chiusura degli istituti, a settembre tutti i ragazzi devono tornare in classe. La politi… - GazzettaDellaSc : Ritorno in classe, Toti: “Regole per comprare i mezzi di trasporto pubblico senza gara” - VanityFairIt : Prima ancora della sistemazione delle aule, il punto da risolvere è quello del trasporto pubblico. A scuola bisogna… - pizia21 : E' iniziata la retromarcia, mi sa... Quanto odio essere una Pizia… ?? -