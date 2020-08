Ritiro Palermo, rosa da completare: c’è il dubbio Martinelli, Boscaglia studia le mosse (Di giovedì 27 agosto 2020) Procede il Ritiro del Palermo in quel di Petralia Sottana.Il mister Roberto Boscaglia in questi primi giorni ha iniziato a conoscere la squadra con la quale dovrà affrontare le insidie della prossima Serie C. La speranza di vincere già la prossima stagione è concreta come la voglia di riportare il prima possibile in alto il Palermo. Intanto il tecnico gelese ha accolto un nuovo giocatore ossia Andrea Palazzi che, dopo un periodo difficile a causa di infortuni, non ha perso tempo e messo la sua firma su uno dei gol messo a segno durante la seduta di allenamento con i suoi nuovi compagni di squadra. Il giocatore, ex Monza, ieri pomeriggio è arrivato in Ritiro dopo avere completato alcune formalità a Palermo."Il neo acquisto raggiunge ... Leggi su mediagol

