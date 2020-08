Ritiro Napoli, Castel di Sangro capitale del turismo sportiva in Abruzzo (Di giovedì 27 agosto 2020) L'Aquila - “Oggi l’Abruzzo può sentirsi all’altezza. Può ambire al top della qualità e ospitare una delle squadre più importanti. 80 milioni di tifosi censiti nel mondo che aprono una finestra alla crescita e alla promozione del nostro territorio”. Lo ha detto il Presidente della Regione Abruzzo nel corso della conferenza stampa, al palazzetto dello sport di Castel di Sangro, per la presentazione del Ritiro della Società Napoli Calcio, alla presenza del primo cittadino, del presidente del club partenopeo, dell’allenatore, del direttore sportivo. Presenti, tra gli altri, anche l’assessore regionale allo sport, l’assessore alle attività produttive e il presidente del consiglio regionale ... Leggi su abruzzo24ore.tv

sscnapoli : ?? I convocati in partenza per Castel di Sangro ?? - sscnapoli : ??La SSC Napoli è lieta di annunciare l'apertura di 4 Official Store a Castel di Sangro, sede del ritiro azzurro 202… - loscugnizzo76 : RT @marcoazzi66: Il concetto di 'defaticante' di #Gattuso... #Napoli #CasteldiSangro #ritiro #fullmetaljacket - scianciotta : Il ritiro del #Napoli a Castel di Sangro? Una straordinaria operazione di marketing territoriale. La mia intervista… - Valeninhoo : RT @tuttonapoli: CdS - Raiola sta convincendo Bernardeschi ad accettare Napoli: il retroscena dal ritiro -