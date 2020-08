Rita Greco, muore la moglie del Boss delle Cerimonie (Di giovedì 27 agosto 2020) Rita Greco scompare dopo pochissimo tempo dalla morte del marito Don Antonio Rita Greco è morta ieri portando indietro nel tempo tutti i fan del marito Don Antonio Polese, noto come il Boss delle Cerimonie. L’uomo era il titolare del ristorante La sonrisa di Sant’Antonio Abate, che ha dato origine alla trasmissione ormai diventata celebre, mandata in onda su Real Time. Lui è deceduto nel 2016 esattamente il primo dicembre a causa di una crisi cardiaca. Soffriva ormai da diversi mesi di scompensi cardiaci, alla fine venne ricoverato all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Era stato subito dimesso dopo essersi ripreso, poi però le condizioni sono precipitate mentre si trovava a casa. È stato nuovamente ... Leggi su kontrokultura

