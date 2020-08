Rita Greco, è morta col covid-19 la vedova del Boss delle Cerimonie (Di giovedì 27 agosto 2020) E’ morta a 80 anni Rita Greco, moglie di Antonio Polese, noto come il Boss delle Cerimonie. La donna era ricoverata da due settimane all’ospedale Cotugno di Napoli dopo essere risultata positiva al covid-19, era entrata in contatto con il virus grazie a un dipendente della La Sonrisa. Nella nota struttura di Sant’Antonio Abate il 12 agosto scorso era esploso il focolaio che aveva portato alla chiusura del castello protagonista dello show in onda su Real Time. Le condizioni della vedova del Boss erano già molto serie, aggravatesi a causa di altre patologie pregresse. La signora Greco aveva perso il marito Antonio il 1 dicembre 2016, il suo ruolo nel programma incentrato su matrimoni e comunioni ... Leggi su ilfattoquotidiano

