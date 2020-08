Risultati Preliminari Europa League: il Partizan vince con il minimo sforzo, ok Lech e Aberdeen (Di giovedì 27 agosto 2020) Risultati Preliminari Europa League – La nuova edizione dell’Europa League ha già preso il via. Dopo il turno eliminatorio, si è giocata la prima fase preliminare, coinvolte diverse squadre di un discreto livello. Si inizia a fare sul serio, da questo turno preliminare verrà fuori anche l’avversaria del Milan. Successo in trasferta del Botosani, successo 1-2 contro l’Ordabasy. Dominio di Apollon e Bodo/Glimt che hanno vinto rispettivamente con il risultato di 5-1 e 6-1. Ok CSKA Sofia e Hammarby, molto bene anche l’Aarhus. L’Aberdeen gioca a tennis, vince 6-0. vince con il minimo sforzo il Partizan, bene il ... Leggi su calcioweb.eu

acffiorentina : ??| Comunicato stampa ACF Fiorentina comunica che i calciatori Erick Pulgar e Simone Ghidotti sono risultati positi… - skillandbet : ? Pronostici Preliminari Champions League ?? ?? - notiziasportiva : Risultati preliminari #ChampionsLeague: avanti PAOK e Stella Rossa - zazoomblog : Risultati Preliminari Champions League – Il PAOK elimina il Besiktas ok la Stella Rossa - #Risultati #Preliminari… - zazoomblog : Risultati Preliminari Europa League il Riteriai è la prima qualificata. Il Milan aspetta la sua avversaria -… -