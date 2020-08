Ristorante regala cibo alle famiglie povere durante il lockdown: multato per 4200 euro (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Ristorante distribuisce cibo ai bisognosi durante il lockdown e viene multato per un totale di 4.200 euro. Accade a Valencia, in Spagna, dove ad essere sanzionato per violazione delle norme imposte dai decreti di emergenza è stato il locale La Lusitana Tasca. A riportare la notizia è la testata El Mundo. La vicenda ha inizio lo scorso marzo quando, in pieno lockdown causa pandemia, il Ristorante si mette in contatto con la Croce Rossa e altre associazioni di volontariato per mettere a disposizione pietanze destinate alle famiglie bisognose del tutto gratuitamente.“Avevamo molto cibo in magazzino e volevamo alle persone del vicinato in ... Leggi su huffingtonpost

