Rinvio scuola per regionali, Dema: “Prevale l’interesse politico” (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, commenta la richiesta dell’Anci Campania di posticipare la ripresa dell’anno scolastico a dopo le regionali, in scena il 20 e 21 settembre. Per il sindaco metropolitano la richiesta avanzata dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani, di cui riferisce oggi Repubblica, ha fatto venire fuori “tutta l’inadeguatezza e l’incapacità di programmare con serietà l’apertura delle scuole che si sapeva da tempo”. “Trovo incredibile – tuona Dema – che si continuino a non utilizzare parole chiare con riferimento ad uno degli istituti più importanti della vita sociale e democratica del Paese. E’ evidente che ancora una volta prevale l’interesse politico legato alla campagna ... Leggi su anteprima24

