Rinnovo Ibrahimovic-Milan, accordo completo: firme in arrivo (Di giovedì 27 agosto 2020) Oggi La Gazzetta dello Sport spiega che il giocatore è atteso a Milano per il fine settimana . Le parti hanno raggiunto un accordo completo sul prolungamento fino a giugno 2021. Ibrahimovic ... Leggi su milanlive

AntoVitiello : Il #Milan lavora su 3 fronti, con la priorità al rinnovo di #Ibrahimovic (ancora oggi telefonate con Raiola). #Diaz… - SkySport : Milan-Ibrahimovic, rinnovo a un passo: la firma già domani? - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Milan, a un passo il rinnovo di Ibrahimovic Rilancio dei rossoneri, accordo in chiusura #SkySport… - luciomazz99 : Chi vuole salire sul mio #carro è benvenuto ?? Lo spazio si è liberato, e chi è sceso non risale più.… - sportli26181512 : Tuttosport in prima pagina: 'Ibra-Milan: bonus Champions': Anche il quotidiano Tuttosport pone l’accento in prima p… -